Côte d’Ivoire/ Un an de prison à deux individus pour détention de stupéfiants et de munitions

La prison civile de Bouna

Bouna, 1er fév (AIP)- Sondé Boukary, 40 ans et Sondé Cita, 22 ans ont été condamnés mercredi, par la section de tribunal de Bouna, à douze mois de prison ferme pour détention de stupéfiants et de munitions. Ces individus avaient été épinglés dans le mois de janvier, en pleine nuit, dans les broussailles, par une patrouille de commandos de l’escadron de gendarmerie de Bondoukou vers la localité de Léomidouo (département de Bouna). Ces malfrats dont un troisième membre a pu fuir avec des kalachnikovs, avaient été surpris alors qu’ils s’apprêtaient à braquer des camions ayant à leur bord des commerçantes revenant de leurs activités. Les fouilles effectuées sur eux ont permis d’identifier et de saisir de la drogue en gélule et plusieurs munitions...

