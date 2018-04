Côte d’Ivoire/ Ultimatum d’une semaine aux occupants du lieu de plaisance de Danané

L'espace détente de Danané baptisé Sous-bois en voie de fermeture sur ordre du préfet

Danané, 19 avr (AIP)- Le préfet du département de Danané, Diarra Karim, a fixé un ultimatum d’une semaine aux occupants du lieu de plaisance dénommé « Sous-bois » de la ville pour quitter l’espace, lors d’une rencontre mercredi, à la préfecture, avec des chefs de services et les deux promoteurs. « Je vous donne une semaine pour quitter les lieux », a menacé M. Diarra, stigmatisant par ailleurs, l’agent des Eaux et forêts, le Lieutenant-Colonel Assiri Tanoh Maximin, sensé de protéger les aires boisées, et dont des gens se plaignent de la musique à tue-tête de son bar en ce lieu. « Je peux vous sanctionner. Non seulement vous êtes un fonctionnaire, qui ne doit exercer de fonction lucrative, mais, vous êtes également un agent des eaux et forêts qui doit préserver...

