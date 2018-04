Côte d’Ivoire /Tuée dans un accident, la sœur Marie-Thérèse Laurent inhumée à M’Bahiakro

Adieu de la communauté catholique du diocèse de Bouaké et des populations de M’Bahiakro à la sœur Marie-Thérèse Laurent

Côte d’Ivoire /La religieuse tuée dans un accident de la circulation inhumée à M’Bahiakro M’Bahiakro, 29 avr (AIP)-La communauté catholique du diocèse de Bouaké et les populations de M’Bahiakro ont exprimé leur ultime adieu à la sœur Marie-Thérèse Laurent, tuée, le 17 avril, dans un accident de la circulation sur l’axe Bouaké-M’Bahiakro. Les dignitaires religieux catholiques, les autorités administratives et politiques, les fidèles, parents, amis et connaissances de la religieuse, venus de divers horizons, ont participé vendredi à la levée de sa dépouille sur le parvis de l’église Notre dame de la providence de M’Bahiakro suivie de la messe requiem. Tristesse et douleur étaient au rendez-vous de ce moment de grande mobilisation au cours duquel des hommages...

