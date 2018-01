Côte d’Ivoire / Trois personnes dont deux enfants calcinés dans un incendie à Yopougon

Abidjan, 08 jan (AIP) – Les deux enfants de la famille Adiko et une dame ont trouvé la mort dans un incendie dans la nuit du samedi à dimanche, dans leur maison, quartier académie précisément à la cité « Caistab » dans la commune de Yopougon, a appris l’AIP auprès de sources sécuritaires. Selon la source sécuritaire, le feu qui a ravagé la maison de la famille Adiko, s’est déclaré aux environs de deux heures du matin pour des raisons dont on ignore. Complètement calcinés avec le contenu de la maison, les deux mineurs ont été pris au piège dans leur chambre par une grosse fumée avant d’être calcinées par les flammes. Il s’agit d’une fillette, âgée d’un an et un garçonnet de quatre ans. La troisième victime est Mayouya Gouato, une belle sœur,...

