Côte d’Ivoire/ Trois étudiantes en droit primées pour promouvoir les carrières judiciaires auprès des jeunes filles

Abidjan, 25 jan (AIP)- Trois étudiantes de l’UFR des sciences juridique, administrative et politique de l’université Félix Houphouet Boigny d’Abidjan, Aka Fatouman Régina (Master 2), Ayi Marie Désirée (Master 2) et Touré Kango Yasmine (Master 1) ont été primées, jeudi, à Abidjan, par Usaid-Projustice dans le cadre de sa politique de promotion des carrières judiciaires auprès des jeunes filles. « Elles ont été sélectionnées sur la base de leurs résultats universitaires, et pour nous, cette initiative a pour but d’encourager les jeunes à se tourner vers les carrières judiciaires et particulièrement au sein de la magistrature, parce que le nombre de femmes dans la magistrature ivoirienne est très peu élevé », a expliqué le chef de projet Projustice, Daniel...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.