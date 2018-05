Côte d’Ivoire/ Trois cent blessés et sept décès liés aux engins à deux roues à Katiola

Katiola, 04 mai (AIP) – Au total 300 blessés et sept décès ont été provoqués par les deux roues pendant ces quatre derniers mois à Katiola, a révélé, par le préfet de région, Zamélé Jean Baptiste Kouamé. Faisant, le bilan sur les accidents de circulation des engins à deux roues de janvier au mois d’avril 2018, lors d’une réunion d’information et de sensibilisation, mercredi, le préfet a indiqué que le mois de janvier a orchestré 59 blessés dont trois cas graves transférés à Bouaké. Le mois de février, 52 blessés dont trois cas transférés à Bouaké, au mois de mars, période de la campagne de la noix de cajou a enregistré 142 blessés dont quatre enfants et cinq décès, le mois d’avril 147 blessés dont deux décès. Vu l’ampleur de la situation,...

