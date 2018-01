Côte d’Ivoire/ Trois braqueurs tombent dans les filets de la police à Vavoua

Abidjan, 06 jan (AIP)- Koné Inoussa, 25 ans, apprenti chauffeur, Sidibé Amara, cultivateur et Traoré Soumaïla, féticheur, trois présumés braqueurs activement recherchés, ont été arrêtés dans la nuit de vendredi à samedi par la police à Vavoua. Selon le commissaire de police de Vavoua, Koko Hilaire, tout est parti de l’arrestation, en mars, de Diarrassouba Moussa, 20 ans, un apprenti chauffeur pris avec une kalachnikov, un fusil artisanal et un pistolet à canon scié, après un appel anonyme qui avait cité tous les membres de son gang. C’est ainsi que les policiers du commissariat de Vavoua ont arrêté le 14 juin, Koné Moussa, 28 ans, apprenti chauffeur également ainsi que les trois derniers cités plus haut. Avant l’arrestation de ces derniers, les populations dormait...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.