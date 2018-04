Côte d’Ivoire/ Traduction de textes liturgiques : Un séminaire pour conformer la langue Atchan aux normes internationales

Les Révérends Pères Basile Gbangbo (en blanc) et Jean-Baptiste Akwadan de l'APPA

Abidjan, 18 avr (AIP)- Un séminaire pour conformer la langue Atchan aux normes nationales et internationales dans la traduction des textes liturgiques, à l’intention des prêtres catholiques de l’ethnie Tchaman et des membres du Comité des traducteurs catholiques Tchaman (CTCT), s’achève ce mercredi, au Centre Sainte Thérèse de Bingerville, non loin du Petit Séminaire Saint Augustin. Selon une note d’information transmise à l’AIP, cette rencontre qui a débuté dimanche, réunit huit prêtres et 11 laïcs. Elle a pour objet la relecture et la réécriture en « cámanncan » (langue Ebrié) du lectionnaire catholique des années liturgiques A, B et C selon les normes internationales définies par la Société Internationale de Linguistique (SIL) et entérinées par...

