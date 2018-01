Côte d’Ivoire/ Le secrétaire départemental du RDR veut mettre de l’ordre dans le parti à Divo

Divo, 28 jan (AIP) – Le secrétaire départemental du Rassemblement des républicains (RDR, parti au pouvoir) de Divo, Koné Lancina dit Bazo, a affirmé dimanche, à Divo qu’il entend désormais mettre de l’ordre dans le parti et se débarrasser des militants qui se livreraient à un double jeu au profit de cadres d’autres formations politiques. Bazo a invité ses camarades à ne pas confondre le RDR au Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp, coalition de partis politiques dont le Rdr) et fustigé le comportement des militants qui présenteraient certains cadres de partis autres que le RDR comme leurs candidats et candidats du parti au pouvoir aux prochaines élections locales à Divo. « A Divo le RR ressemble étrangement au R en hdpce sens...

