Côte d’Ivoire/ Timide rentrée des classes à Guiglo

Un enseignant et ses élèves dans un établissement de Guiglo

Guiglo, 04 jan (AIP)-La rentrée des classes après les congés de Noël et du Nouvel an, prévue ce jeudi, est effective mais timide à Guiglo (Ouest, région du Cavally), au niveau des établissements publics et privés. Le personnel administratif et les enseignants ont répondu présent à leurs postes, à contrario les élèves sont en majorité restés à la maison. Un passage au lycée moderne de Guiglo a permis de constater que moins de 10% des élèves étaient aux premiers cours de 7h à 8h. Aux dires des élèves interrogés, cet état de fait est lié à un ultimatum lancé par leurs représentants qui ont souhaité à l’entame des congés que la rentrée soit fixée au lundi 8 janvier. Pour certains parents, la carte de la prudence face à l’insécurité dans le...

