Côte d’Ivoire / Tiassalé a vibré au rythme du MASA

Des marionnettistes paradant dans les rues de Tiassalé.

Tiassalé, 06 mars (AIP) – La caravane des Arts de la rue était dans les rues et à l’esplanade de la mairie de Tiassalé pour des spectacles en prélude du Marché des Arts et du Spectacle d’Abidjan (MASA) prévu du 10 au 17 mars. Arrivé, dimanche, le spectacle a démarré par une parade en fanfare dans les rues de Tiassalé avec les marionnettistes venus de la Côte d’Ivoire (compagnie boulodogum), du Burkina Faso (compagnie Dodo), du Mali (compagnie Nama). Il s’est ensuite poursuivi à l’esplanade de la mairie avec les mêmes marionnettistes auxquels se sont ajoutés ceux venus du Canada (la compagnie Pi). L’apothéose du spectacle a été un concert en « play back » du groupe « All Black « qui a revisité ses titres à succès à la grande...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.