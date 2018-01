Côte d’Ivoire/ Thierry Tanoh fixe quatre objectifs dans le secteur de l’énergie et du pétrole

Le ministre Thierry Tanoh veut un secteur pétrolier et énergétique très fort.

Abidjan, 09 jan (AIP)- Le ministre du Pétrole, de l’Energie et du Développement des Energies renouvelables, Thierry Tanoh a fixé, mardi, quatre objectifs à ses collaborateurs pour l’année 2018. Recevant les vœux du Nouvel an de ses collaborateurs et du personnel des structures sous tutelle au siège de la Gestoci à Vridi, le ministre a demandé à ceux-ci contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des concitoyens, à accélérer la mise en œuvre des projets à venir, à fournir aux populations une énergie de qualité et à contribuer à la croissance économique du pays. Pour la réalisation de ses objectifs, le ministre a insisté pour l’importance du travail collectif tout en demandant à l’ensemble des travailleurs de ces secteurs d’allier leurs connaissances...

