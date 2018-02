Côte d’Ivoire / Tenue lundi de la deuxième conférence ministérielle de suivi Turquie-Afrique à Istanbul

Abidjan, 09 fév (AIP) -Le ministère des Affaires étrangères de la Turquie et la commission de l’Union africaine vont organiser lundi à Istanbul en Turquie la deuxième conférence ministérielle de suivi Turquie-Afrique en vue d’un partenariat consolidé et rationalisé entre l’Afrique et la Turquie, axé sur le développement socio-économique, l’égalité et les avantages mutuels selon une note d’information transmise vendredi à l’AIP. Au cours de cette rencontre qui verra la participation d’un grand nombre de pays africains, les préparatifs du troisième Sommet de Coopération Turquie-Afrique qui se tiendra en 2019 à Istanbul seront examinés, ainsi que les progrès réalisés dans le cadre du partenariat. Des mesures pour renforcer la coopération entre l’Afrique...

