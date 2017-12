Côte d’Ivoire / Tchologo festival: les lauréats de l’édition 2016 récompensés

Remise des prix aux lauréats de l’édition 2016 du Tchologo festival

Ferké, 29 déc (AIP) – Les vainqueurs de l’édition 2016 du Tchologo festival ont été récompensés jeudi, au centre polyvalent Guillaume Soro Kigbafori de la ville, en prélude au lancement de l’édition 2017. Des enveloppes dont le montant varie de 25.000 F CFA à 250.000 F CFA, ainsi que des complets de pagne, des T-shirts, des téléviseurs (écran Led), des gazinières, des fours et des motos ont constitué les lots remis, aux lauréats de la sixième édition du Tchologo festival. Ces vainqueurs se sont distingués dans leurs domaines respectifs notamment le concours « Maman élégance », le « Mob-cross » féminin et masculin, le maracana (hommes et dames), le maracana de nuit, les 12 meilleures femmes battantes des groupements...

