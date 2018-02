Côte d’Ivoire/ Taekwondo : Le CNO-CI appelée à s’expliquer sur son ingérence dans le taekwondo ivoirien

Le président du CNO-CI, général Lassana Palenfo

Abidjan, 07 fév (AIP)- La World taekwondo (WT), dans un courrier signé du secrétaire général, Hoss Rafaty, et dont l’AIP a reçu copie mercredi, appelle le Comité national olympique Côte d’Ivoire, à s’expliquer « en urgence » sur sa supposée ingérence dans les affaires du taekwondo ivoirien. « La WT note qu’en vertu de l’article 2 alinéa 3 des Statuts de la WT et l’article 16 alinéa 1, aussi bien que la Charte Olympique 26, la WT a le droit et le devoir d’aider à protéger l’autonomie de nos fédérations membres. Dans cet esprit, nous demandons en urgence une explication officielle du CNO-CI concernant les actions qui nous ont été rapportées », indique le document. Selon M. Rafaty, C’est avec « surprise et...

