Côte d’Ivoire/ Suspension de la délivrance de permis d’extraction de sable en lagune dans des zones d’Abidjan

Suspension de la délivrance de permis d’extraction de sable en lagune dans des zones du district d’Abidjan

Abidjan, 24 jan (AIP)- Le gouvernement a décidé, mercredi, de la suspension de la délivrance de permis d’exploitation et d’extraction de sable dans les baies lagunaires des zones de Koumassi, de Cocody et de Bingerville, dans un souci de protection des ressources en eau potable du district d’Abidjan. « En raison de l’impact potentiel de cette activité sur la nappe phréatique qui alimente la ville d’Abidjan en eau potable et les nuisances environnementales que cela crée, il a été décidé de suspendre la délivrance de nouveaux permis », a informé son porte-parole, Bruno Nabagné Koné, au terme d’un conseil des ministres. Il a indiqué toutefois que des autorisations continueront d’être délivrées pour la zone de Songon. Le conseil des ministres du jour a vu l’adoption...

