Côte d’Ivoire/ Souleymane Dirrassouba promet de continuer les chantiers entrepris pour la transformation de l’économie par l’industrialisation

lors de la passation de charge, organisé lundi au cabinet du ministère de l’Industrie et des Mines

Abidjan, 06 mars (AIP)- Le ministre par intérim de l’Industrie et des Mines, ministre du Commerce de l’Artisanat et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba a promis de continuer les chantiers en cours ou à venir, entrepris par le ministre sortant Jean Claude Brou, afin d’atteindre la transformation de l’économie de la Côte d’Ivoire par l’industrialisation, vision du Chef de l’Etat à l’Horizon 2020. « En aucune manière, je ne me déroberai, sous le prétexte de l’intérim, du mandat qui est les siens. Sans relâche seront poursuivis tous les chantiers ouverts et à venir, tous les projets inscrits au Programme d’Actions Prioritaires (PAP 2018) et toutes les initiatives de développement des secteurs de l’industrie et des mines », a...

