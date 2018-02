Côte d’Ivoire / Smet.J, une ONG au service de la cohésion sociale dans le Bounkani

L'Ong Smet.J œuvre au renforcement de la cohésion sociale dans le Bounkani

Bouna, 25 fév (AIP)- L’ONG Search of Sustainable solution by technical mediation to Establish behavior transformation (SMET.J), intervenant dans la prévention, gestion, atténuation et transformation de conflits est une structure qui a œuvré à la cohésion sociale après l’éclatement de crise de Bouna, en mars 2016. L’ONG SMET.J dont le directeur exécutif est Sob Mouafo Valéry, est une organisation ayant participé à de nombreux projets prônant l’autonomisation de la femme et son insertion dans les hauts lieux de prise de décision, les violences basées sur le genre et la promotion de la culture de la paix. Depuis près de deux années, cette organisation, avec ses partenaires que sont le Médiateur de la République, la Commission nationale des Droits...

