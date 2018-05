Côte d’Ivoire/ Six-cent écoliers vaccinés contre trois pathologies à Abidjan

des écoliers vaccinés grâce à LHCI

Abidjan, 04 mai (AIP)- Six-cent écoliers des groupes scolaires de la Cité du Port à Treichville, de Vridi 3 et de Vridi Canal, dans la commune de Port-Bouët, ont reçu vendredi des doses de vaccination contre la méningite AC, la fièvre typhoïde et le tétanos, grâce à une initiative de la cimenterie LafargeHolcim Côte d’Ivoire, avec l’appui technique de l’Institut national d’hygiène publique (INHP), selon une note transmise à l’AIP. Environ 200 écoliers âgés de deux à 10 ans ont été vaccinés dans chaque groupe scolaire contre la méningite AC, la fièvre Typhoïde et le Tétanos. Ces trois pathologies sont classées parmi les plus virulentes pour les enfants. La méningite est une infection des enveloppes entourant le cerveau, avec un taux de mortalité élevé,...

