Côte d’Ivoire/ Six camions citernes et un véhicule de forage consumés dans un incendie à Yamoussoukro

Une détonation provoque l'incendie de six camions citernes et un camion de forage

Yamoussoukro, 19 jan (AIP) – Un camion-citerne en stationnement au quartier Dioulabougou, non loin de la grande mosquée de Yamoussoukro, a pris feu vendredi, les flammes ont atteint cinq autres camions citernes et un véhicule de forage parqués à proximité. L’incendie s’est déclenchée au environ de 17H30′ au cours d’une opération de soudure qui aurait mal tourné, a fait savoir l’un des chauffeurs de camion-citerne qui regardait impuissant, les détonations et l’embrasement des véhicules chargés de carburant. L’intervention des sapeurs-pompiers pour circoncire les dégâts n’a pu empêcher le désastre. Après le passage des flammes, on dénombre six camions citernes et un véhicule de forage entièrement calcinés, mais pas de blessé ni de perte en...

