Côte d’Ivoire/ Sit-in des agents vaccinateurs de Vavoua pour réclamer des primes

Le district sanitaire de Vavoua

Vavoua, 27 avr (AIP)-Une quarantaine d’agents ayant participé à la campagne de vaccination contre la rubéole et la rougeole dans le département de Vavoua ont organisé jeudi, un sit-in devant les locaux du district sanitaire pour réclamer leurs primes qui durent depuis trois mois. « Pour la quarantaine d’agents vaccinateurs volontaires que nous sommes, le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique nous doit 890 000 francs CFA », déclarait ainsi le porte-parole de ces agents vaccinateurs mécontents, Kalou Rodrigue. Expliquant leur situation, M. Kalou a rappelé que leur groupe était dans une situation d’omission, selon ce que leur a dit le Directeur départemental de la Santé, Rodrigue Agossou et qui, en même temps les avait rassurés avoir corrigé...

