Côte d’Ivoire/ Les visites à Mme Simone Gbagbo sont autorisées selon le procureur du tribunal d’Abidjan

L'ex-première Dame Simone Gbagbo

Abidjan, 24 déc (AIP) – Les visites à Mme Simone Ehivet Gbagbo, ex-première dame, sont autorisées en cette période de Noël, contrairement à une allégation attribuée à son conseil qui affirme qu’elle est privée de visite, soutient le procureur de la République, Adou Richard Christophe, dans un communiqué parvenu à l’AIP dimanche . Selon le communiqué qui cite Me Dadjé Rodrigue, avocat de l’ex-première dame, de s’être répandu dans la presse et sur les réseaux sociaux, ces affirmations, au demeurant fausses, n’ont pour seul objectif que de jeter, comme à l’habitude Me Dadjé Rodrigue, le discrédit sur l’institution judiciaire et certaines autorités de l’Etat. Le procureur souligne que, bien que Mme Gbagbo soit détenue dans une enceinte particulière...

