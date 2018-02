Côte d’Ivoire/ Signature de deux nouveaux accords entre les gouvernements ivoirien et indien

cérémonie de signature de deux nouveaux accords entre les gouvernements ivoirien et indien

Abidjan, 28 fév (AIP)-Le gouvernement de Côte d’Ivoire et celui de l’Inde ont conclu, mercredi à Abidjan, deux nouveaux accords portant l’un sur la création d’un parc technologique rural en Côte d’Ivoire et l’autre sur la coopération dans les domaines des arts, de la culture et des mass-médias. L’accord relatif à la création du parc technologique rural en Côte d’Ivoire a été paraphé par le ministre ivoirien des Affaires étrangères, Marcel Amon-Tanoh, et le vice-ministre indien aux Affaires extérieures, M.J. Akbar. Le second accord visant à la coopération dans les domaines des arts, de la culture et de l’archéologie, en vue de contribuer à une meilleure compréhension de la culture des peuples ivoirien et indien, et de leurs activités...

