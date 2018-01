Côte d’Ivoire/ Signature de couverture santé entre syndicats des agents de l’Anader et une assurance (Gagnoa)

Mme Bouabré Simonne, responsable du collectif des syndicats des agents de l'Anader satisfait de la signature du contrat (Photo Aip Gagnoa 14/01/2018)

Gagnoa, 14 jan (AIP)- La signature de convention pour une couverture médicale a été signée samedi, à Gagnoa, entre le collectif des trois syndicats des agents de l’Agence nationael d’appui au développement rural (ANADER) et une maison d’assurance santé, afin de compléter et améliorer la prestation sanitaire de leurs adhérents, avec celui de la Couverture Maladie Universelle (CMU), qui est l’assurance de base. « C’est un grand jour pour nous », a déclaré Bouabré Simonne Pélagie, secrétaire général du Syndicat National des Agents de l’Anader (SYNADER-CI) et responsable du collectif des syndicats. Elle a rappelé qu’outre cette assurance complémentaire, il est du devoir des syndicats d’exhorter ses adhérents à comprendre l’absolue nécessité de s’enrôler...

