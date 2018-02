Côte d’Ivoire/ Signature d’accords de recherche entre l’INP-HB et l’Italie

Signature d'accords de coopération entre l'INP-HB et l'Italie

Yamoussoukro, 22 fév (AIP) -Le directeur général de l’Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro (INP-HB) et l’Ambassadeur d’Italie en Côte d’Ivoire Stefano Lo Savio ont paraphé mardi, plusieurs accords de partenariat portant sur la recherche universitaire et l’agro-industriel. Le diplomate italien s’est dit impressionné par la qualité et l’envergure de la recherche réalisée à l’INP-HB. « C’est pourquoi, il sera très facile pour moi de mettre en contact le système universitaire italien avec l’INP-HB de Yamoussoukro », a fait savoir SEM Stefano Lo Savio Il a souligné que son pays, l’Italie, est prêt à accompagner la Côte d’Ivoire, particulièrement l’INP-HB dans les domaines de recherches, de déplacement de...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.