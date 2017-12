Côte d’Ivoire / Sidiki Diakité satisfait du dispositif de sécurisation des fêtes de fin d’année

Le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité , Sidiki Diakité lors de sa tournée

Abidjan, 30 déc (AIP) – Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, s’est dit satisfait des dispositifs de sécurité et de secours mis en place par ses services pour la sécurisation des fêtes de fin d’année, à l’issue d’une tournée effectuée vendredi soir en compagnie de la ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Raymonde Goudou Coffie. « Nous sommes rassurés quant à la sécurité des biens et des personnes parce que nous avons vu des hommes déterminés», a déclaré le ministre Sidiki Diakité exprimant son assurance en une fête de Saint sylvestre paisible pour les ivoiriens. Pendant la tournée effectuée au poste de commandement du Centre de coordination des décisions opérationnelles (CCDO) au plateau, à la préfecture...

