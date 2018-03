Côte d’Ivoire/ Sidi Touré appelle à la fin de l’incivisme devenue monnaie courante

Le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'emploi et service civique, Sidi Tiémoko Touré remettant un photo du président de république, Alassane Ouattara et une carte contenant cinq symboles de l'Etat de Côte d'Ivoire au ministre de l'emploi et de la protection sociale, Jean Claude Kouassi

Abidjan, 05 mars (AIP)-Le ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et du Service civique, Sidi Tiémoko Touré, qui s’exprimait lundi, à l’occasion de la cérémonie d’honneur du drapeau national, au siège de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), a appelé les populations à mettre fin à l’incivisme qui est devenu monnaie courante en Côte d’Ivoire, en s’appropriant les valeurs d’union et de discipline comme le recommande la devise ivoirienne. « En effet l’incivisme est malheureusement monnaie courante dans notre pays. On observe depuis plusieurs mois, la multiplication d’actes d’incivisme se manifestant par la défiance des autorités, la destruction de biens et d’édifices publics et privés. La violence contre les institutions de la République et...

