Côte d’Ivoire/ Siandou Fofana expose les atouts du secteur touristique ivoirien à Madrid

Siandou Fofana se bat pour faire du secteur touristique le 3ème pole économique de la Côte d'Ivoire.

Abidjan, 19 jan (AIP)-Le ministre Siandou Fofana a expliqué les atouts du secteur touristique ivoirien jeudi, lors de la 9ème rencontre sur les opportunités et les investissements en Afrique «Investour» à Madrid en Espagne, selon un communiqué transmis à l’AIP. S’exprimant lors du panel, «la Marque Afrique : favoriser le développement du tourisme et les opportunités d’investissements », le ministre du Tourisme a axé son intervention sur le rôle des médias, de la communication et du marketing touristique ainsi que des politiques mises en œuvre par les pays africains. Selon lui, les perceptions négatives sur l’Afrique sont parmi les principaux obstacles à l’accroissement et au développement du tourisme et des investissements en Afrique. Après ce panel, le ministre...

