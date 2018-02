Côte d’Ivoire/Inter/ SIA 2018: Le ministre Adjoumani fait Commandeur du mérite agricole français

Le ministre Kobenan Kouassi Adjoumani fait Commandeur du mérite agricole de la République française (Paris, le 23 Février 2018)

(Envoyée spéciale : Coulibaly Maryam)

Paris (France), 24 fev (AIP) – Le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kouassi Adjoumani, a été élevé au grade de Commandeur du mérite agricole de la République française.

Présent dans la capitale française dans le cadre de la 55ème édition du Salon international de l’agriculture de Paris (SIA 2018), M. Kobenan a été distingué vendredi par le ministre en charge de l’Agriculture et de l’Alimentation, Stéphane Travert, pour le compte du Gouvernement de France.

« C’est votre engagement depuis de longues années en faveur des ressources animales que par Arrêté en date du 15 février 2018, je vous ai promu au grade de Commandeur du mérite agricole », a justifié M. Travert, saluant le talent et les qualités du ministre ivoirien.

« C’est pour moi, un réel plaisir et une grande joie d’être distingué au grade de Commandeur du mérite agricole français. (…) Mais cette distinction, dis-je, va au-delà de ma personne. C’est la Côte d’Ivoire qui est honorée. C’est notre président de la République, SEM Alassane Ouattara, qui est honoré. C’est notre Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui est honoré…», a commenté M. Adjoumani qui avait à ses côtés l’ambassadeur de Côte d’Ivoire, Charles Gomis.

L’année dernière, le ministre ivoirien de l’Agriculture et de Développement rural, Mamadou Sangafowa Coulibaly avait été élevé au même grade par son homologue français d’alors, Stéphane de Foll, en marge du SIA.

Le SIA 2018 se déroule du 24 février au 4 mars au Parc d’expositions, Porte de Versailles sur le thème « Agriculture : une aventure collective ». La Côte d’Ivoire y dispose de deux stands, à travers le ministère de l’Agriculture et du Développement rural et celui des Ressources animales et halieutiques.

(AIP)

cmas