Côte d’Ivoire/ Seydou Diallo, nouveau secrétaire général du MIDD de l’IEP 2 de Bondoukou

Seydou Diallo, nouveau secrétaire général du MIDD de l'IEP 2 de Bondoukou

Bondoukou, 13 jan (AIP) – Seydou Diallo a été élu secrétaire général du Mouvement des instituteurs pour la défense de leurs droits (MIDD) de l’Inspection de l’enseignement préscolaire et primaire (IEP 2) de Bondoukou (Nord-est, région du Gontougo), à l’issue d’une assemblée générale élective, tenue, jeudi, à la salle de presse de la préfecture. « Nous allons continuer nos efforts afin que les revendications de nos camarades soient satisfaites », a fait savoir Seydou Diallo, par ailleurs directeur de l’école primaire publique (EPP) Zanzan 1. Il a invité ses membres à redoubler d’effort en le soutenant dans la lutte syndicale. Le MIDD dans le Gontougo existe depuis 2006 et la représentation locale de l’IEP2 compte plus d’une centaine de membres. (AIP) zaar/fmo

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.