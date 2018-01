Côte d’Ivoire/ Septième édition de réjouissance de l’association « Keu Bouye » d’Anyama Zossonkoi

Anyama, 07 jan (AIP) – La septième édition de réjouissance de l’association « Keu Bouye », qui signifie « cherches à t’affirmer » en langue Attié, s’est tenue samedi à la place publique d’Anyama Zossonkoi en présence de la chefferie, des filles et fils du village. Selon la présidente du comité d’organisation de la cérémonie, Adon Kousso Marthe, cette association regroupe des femmes âgées de 50 à 60 ans. L’objectif de cette association, c’est d’amener les femmes à se divertir tout en promouvant la cohésion sociale au sein du village. Le parrain de la cérémonie, Djoman Maxime, cadre et fils du village a salué et encourager cette initiative des femmes. Il a apporté un soutien financier à l’association à hauteur de 300 000 francs...

