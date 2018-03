Côte d’ivoire/ Sassandra: Les clés d’une caserne de pompiers civils remises à l’ONPC

Les clés d'une caserne de pompiers civils remises à l'ONPC à Sassandra

Sassandra, 28 fév ( AIP) -Le président du conseil régional du Gbôklè, Philippe Légré a remis les clés de la caserne des pompiers civils, appelée en d’autres termes centre de secours d’urgence (CSU), au Directeur Général de l’Office national de la protection civile (ONPC), Général Fiacre Kili Fagnidi, en présence des élus, du corps préfectoral, des chefs coutumiers et des chefs de service. D’un un coût de 150 millions de francs CFA et prévue pour accueillir 60 pompiers civils, cette caserne fonctionne pour le moment avec 41 pompiers dont quatre femmes. Clôturée, elle comprend une bouche d’incendie et coûtera au final 250 millions au conseil régional avec les travaux supplémentaires qui y seront exécutés. Recevant les clés de la caserne...

