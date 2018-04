Côte d’Ivoire/Santé : bientôt un Master en sciences de l’infirmerie et obstétricales en Afrique de l’Ouest

Les participants à l'atelier préparatoire du démarrage des activités des centres régionaux pour le master en sciences infirmières et obstétricales

Abidjan, 17 avr (AIP)- Un Master en sciences de l’infirmerie et obstétricales en Afrique de l’Ouest sera bientôt institué dans des pays d’Afrique de l’Ouest, en vue de permettre aux personnels infirmiers et sages-femmes de permettre aux personnels infirmiers et sages-femmes « d’acquérir les compétences essentiels indispensables d’exercer leur profession ». Les modalités de mise en œuvre de ce cycle de formation sont au centre des travaux d’un atelier préparatoire lundi à N’Sah Hôtel de Grand-Bassam, initié par le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) et l’Organisation ouest-africaine de la santé, dans le cadre Projet Autonomisation des femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD), financé par la Banque mondiale. Trois instituts de formation...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.