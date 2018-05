Côte d’Ivoire/ San Pedro célèbre la 13ème Journée internationale de la sage-femme

Défilé de sections de sages-femmes de l'ASFI à San Pedro

San Pedro, 06 mai (AIP) – La ville de San Pedro a abrité samedi la cérémonie officielle de célébration de la 13ème Journée internationale de la sage-femme, organisée par l’Association des sages-femmes ivoirienne (ASFI), en présence d’autorités politiques et administratives, de responsables de santé et des sages-femmes de Côte d’Ivoire. Placée sous le thème général « Sages-femmes, ouvrons la voie à la qualité des soins », cette célébration a été marquée par des réflexions sur ce thème, le défilé de 53 sections de sages-femmes de l’ASFI arrivées de toutes les régions du pays, suivis de dons de couches pour les nouveau-nés de San Pedro et une visite de stands de laboratoires pharmaceutiques. Selon la présidente nationale de l’ASFI, Awa Diallo,...

