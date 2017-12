Côte d’Ivoire/ Finale du tournoi de la réconciliation du canton Yocolo (Saïoua) vendredi

Dosso Kassimou, président de l'ONG Sandji et initiateur du tournoi de la réconciliation du canton Yocolo

Abidjan, 28 déc (AIP)- Le village de Korézouzoua, dans la sous-préfecture de Saïoua (département d’Issia) accueille, vendredi, la finale du « Tournoi de football Sandji pour la paix et la réconciliation du canton Yocolo”, une compétition réunissant, chaque année, les 32 villages composant ce canton. Cette finale qui marque l’apothéose de la quatrième édition de ce tournoi, va opposer les équipes villages de Korézouzoua et de Louoboua. “Cette compétition qui vise tout d’abord une saine occupation des jeunes de Yocolo, en vacances, entend être un moment d’union, de cohésion et de communion pour toutes les populations locales dans leur diversité”, a confié, mercredi à l’AIP, le président de l’ONG Sandji, Kassimou Dosso, initiateur du tournoi. M....

