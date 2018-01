Côte d’Ivoire-Rugby/ La sélection ivoirienne affronte la Suisse le 3 février prochain

Des rugbymen ivoiriens lors d'un match. ph arch.

Abidjan, 26 Jan (AIP) – La sélection nationale de rugby de Côte d’Ivoire affrontera son homologue suisse le 3 février prochain à Hermance (Suisse), selon un communiqué de la Fédération ivoirienne de rugby (FIR) rendu public, vendredi. Ce match entre dans le cadre de la préparation des Ivoiriens à la Silver Cup 2018 où ils devront croiser l’Algérie et le Sénégal. Pour le match du 3 février, les coaches André Adopo et Jean Maurice Oulouma ont convoqué 32 joueurs, essentiellement des joueurs évoluant en France, pour des raisons financières, mais surtout de réglementation. Les joueurs locaux auront aussi un match amical international en juin prochain, afin de parfaire leur préparation. Cette liste comprend des joueurs confirmés et habitués aux joutes de...

