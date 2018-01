Côte d’Ivoire/ Retro Sports 2017 : Une année rythmée par les jeux de la Francophonie et le double échec des Eléphants footballeurs à la CAN et au Mondial de Russie 2018

La cérémonie d'ouverture des 8e jeux de la francophonie à Abidjan

Abidjan, 1er jan (AIP)- L’année 2017, qui vient de s’achever, a été marquée au plan sportif par plusieurs évènements non moins importants dont les Jeux de la Francophonie et le double échec des Eléphants footballeurs à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) et aux éliminatoires de la Coupe du monde de Russie en 2018 restent en ligne de mire. Les Jeux de la Francophonie rassemblent des personnalités de renommées mondiales à Abidjan Du 21 au 30 juillet, la ville d’Abidjan a abrité les VIIIè Jeux de la Francophonie qui ont vu la présence en terre ivoirienne, de plus de 4000 jeunes athlètes issus d’une cinquantaine de pays. Ils ont eu à s’affronter dans 12 disciplines et l’évènement a mobilisé environ 500 journalistes venus de tous les continents. Le président...

