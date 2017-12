Côte d’Ivoire/ Résolutions de conflits dans les zones Nord, quelle place pour la femme? (Dossier)

Un défilé de femmes du Bounkani à l'ouverture du Festibo 2017

Bouna, 25 déc (AIP)- Le rôle de la femme dans la résolution de conflits dans les zones Nord de la Côte d’Ivoire est bien souvent mitigé, voire non permis, en raison du regard basé sur les questions religieuses et même culturelles que lui portent les communautés de ces localités. Dans les zones Nord, les difficultés sont liées aux pesanteurs culturelles et religieuses. Celles-ci placent la femme au second rang ou excluent les femmes dans les mécanismes de prévention des conflits. Pourtant, les inégalités de genre constituent un frein aux progrès sociaux, à la réduction de la pauvreté et au développement. « Depuis que nous sommes petites, on nous a toujours dit que les femmes n’ont pas droit à la parole », révèle une ménagère à Bouna,...

