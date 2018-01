Côte d’Ivoire/ Reprise effective des cours au lycée Mamie Adjoua et au lycée scientifique de Yamoussoukro

Les élèves du Lycée Mamie Adjoua présentes pour la reprise des cours après deux semaines de congés de Noel

Yamoussoukro, 04 jan (AIP) -Les cours ont effectivement repris ce jeudi au lycée Mamie Adjoua, et au lycée scientifique de Yamoussoukro, après deux semaines de congés de Noël et le jour de l’an. Les élèves de ces deux établissements d’excellence ont répondu présent ainsi que leurs professeurs, pour respecter le calendrier scolaire, a fait savoir un enseignant du lycée des jeunes filles. Dans les autres établissements secondaires, les personnels enseignant et administratif étaient présents quand, les élèves manquaient à l’appel. Les rares élèves ayant répondu à l’appel, ont été priés de regagner leur domicile pour revenir lundi. Le 8 décembre dernier, date de l’arrêt des notes du premier trimestre, de nombreux établissements secondaires en Côte...

