Côte d’Ivoire/ Reprise des travaux de l’extension de l’hôpital général de Kani après trois années d’interruption

L'hôpital général de Kani.

Kani, 04 mai (AIP) – Les travaux de l’extension de l’hôpital général de Kani, débutés depuis 2015, avant d’être interrompus la même année et les premières fondations détruites, ont repris de plus belle depuis trois mois, selon les informations reçues. Ces travaux entrepris avancent très rapidement et concernent les bâtiments qui abriteront les services de chirurgie et de radiologie, indique-t-on. Lesdits travaux, rappelle-t-on, qui avaient été entrepris sous la supervision du bureau national d’études techniques et de développement (BNETD) avaient été stoppés pour des raisons inconnues. Toutefois, avec cette reprise, toute la population espère que ces travaux iront à leur terme pour bénéficier de ces services qui demandent le déplacement sur Séguéla,...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.