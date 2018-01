Côte d’Ivoire/ Rentrée solennelle groupée pour les deux jeunes chambres de Korhogo

M. Dosso Ismaïlia, président exécutif 2018 de la jeune chambre internationale de Korhogo, et Mlle N’zi N’goran Flavie, présidente exécutive 2018 de la jeune chambre universitaire, lors de la rentrée solennelle groupée du samedi 13 janvier 2018

Korhogo, 14 jan (AIP) – La jeune chambre internationale (JCI) de Korhogo et sa filleule, la jeune chambre universitaire de la ville, ont effectué leur rentrée solennelle samedi, au cours d’une même et unique cérémonie, au lycée Houphouët Boigny. La double cérémonie, qui marque le début officiel des activités de l’année 2018 des deux Organisations locales membres (Olm) de la jeune chambre internationale, s’est déroulée en présence du vice-président national assigné à la zone Centre-nord, Diawara Mohamed Lamine. Le président exécutif 2018 de la jeune chambre de Korhogo, Dosso Ismaïlia, a dévoilé un mandat placé sous le signe de « l’affirmation » et de la construction d’une « dynamique nouvelle » à travers un programme d’activités comportant...

