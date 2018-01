Côte d’Ivoire/ Rentrée solennelle de la jeune chambre internationale Abengourou

Le président de la JCI Abengourou, Young Serge Fabrice (au centre), entouré par des collègues d'olm sœurs

Abengourou, 28 jan (AIP)- La jeune chambre internationale Abengourou a effectué samedi sa rentrée solennelle, en présence d’une forte délégation du comité exécutif national et des représentants de plusieurs OLM sœurs. Cette cérémonie, qui marque le début officiel des activités du mandat 2018 a été marquée par l’investiture du comité directeur local, présidé par Young Serge Fabrice et la prestation de serment de ses membres. Ceux-ci se sont engagés solennellement à remplir fidèlement leurs fonctions en posant des actes concrets qui sont conformes à la philosophie et à la constitution de la jeune chambre internationale. Au nom de la présidente du comité exécutif national 2018, Gbané Mabintou, le vice-président national, chargé des régions centre, nord et est,...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.