Côte d’Ivoire / Rentrée culturelle du ministère de la Culture et de la Francophonie

Abidjan, 18 jan (AIP) – Le ministère de la Culture et de la Francophonie organise, jeudi sa rentrée culturelle, à l’Institut Supérieur des Arts et de l’Action Culturelle (INSAAC), sis à Cocody cité des Arts. La rentrée culturelle se présente comme une des principales plateformes d’échanges du ministère avec tous les acteurs du secteur de la culture en Côte d’Ivoire. Cette cérémonie sera donc l’occasion pour le premier responsable de la culture en Côte d‘Ivoire, d’expliquer ses missions, de présenter le bilan de ses actions passées et de tracer les sillons des activités de la saison culturelle qui s’ouvre à l’ensemble des acteurs. (AIP) ano/kam

