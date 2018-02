Côte d’Ivoire/ Renforcement des capacités sur la protection internationale des réfugiés à Grabo (Tabou)

Le bureau du SAARA à Tabou.

Tabou, 28 fév (AIP) – Le bureau du service d’aide et d’assistance aux réfugiés et apatrides (SAARA) de Tabou a organisé un séminaire de renforcement des capacités des forces de sécurité, des acteurs du système sanitaire, des enseignants et des agents de la mairie locale sur » la protection internationale du réfugié » en vue de les amener à mieux comprendre les questions relatives à la gestion des réfugiés. Ce séminaire tenu le 13 février, à la base du groupement tactique interarmées de Grabo (département de Tabou) a porté sur les modules tels que le mandat du SAARA et du HCR, la notion de réfugié, droits et obligations des réfugiés, les solutions durables aux situations de déplacés forcés, les documents délivrés aux réfugiés par le pays...

