Côte d’Ivoire/ Renforcement des capacités de la société civile et des PME forestières en observation indépendante des forêts à Yamoussoukro

La société civile et les PME forestières renforcent leurs capacités en observation indépendante des forêts

Yamoussoukro, 23 avr (AIP) -Un atelier de renforcement des capacités sur l’observation indépendante des forêts (OIF), initié par le groupe national de travail pour la gestion durable des forêts et la certification forestière en Côte d’Ivoire (GNT-CI), réunit depuis lundi, à Yamoussoukro, les membres de la société civile et des petites et moyennes entreprises forestières en vue de leur implication et contribution à la bonne gestion de la forêt. Organisé en collaboration avec la coordination internationale de la Fondation Tropenbos international, l’atelier s’inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités des acteurs non-étatiques à améliorer les processus APV-FLEGT et REDD+ en Afrique de l’Ouest, volet Côte d’Ivoire, mise en œuvre par...

Veuillez vous connecter pour lire l'intégralité.