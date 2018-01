Côte d’Ivoire/ Remise de divers dons à l’EPP Kouroukounan (Niakara)

Des autorité de Niakara lors de la remise de dons divers à une école

Niakara, 08 jan (AIP)- Les cadres et ressortissants de Kouroukounan (dans le département de Niakara), ont procédé samedi, à la remise des clés d’un bâtiment comprenant trois logements, de kits scolaires et du matériel informatique, à l’EPP de la localité, a constaté l’AIP sur place. « Le président de la République, Alassane Ouattara, a de très bonnes et grandes idées pour le développement du pays, il nous appartient de nous organiser pour rendre palpables et réelles ces idées à Kouroukounan », a indiqué le président de l’Association des ressortissants de Kouroukounan, Youssouf Ouattara, lors de la remise des dons. En effet, il s’agit d’un bâtiment de trois logements, comprenant chacun trois pièces et deux salles...

