Côte d’Ivoire/ Remise de diplômes de fin de formation à des techniciens africains de l’aviation

Un avion de la compagnie Ethiopian Airline

Abidjan, 10 fév (AIP)- Quatorze professionnels de l’aviation issus du Nigeria, de la Tanzanie et de la Côte d’Ivoire ont reçu leurs de fin d’études au Centre de formation d’Ethiopian Airlines, indique une note d’information parvenue samedi, à l’AIP. Selon le document, ces techniciens ont achevé avec succès les cours et la formation pratique sur les avions Q-400 et B-727 au cours d’une période d’un à six mois. Pour le Directeur exécutif du Centre de Formation d’Ethiopian Airlines, Solomon Debebe, cette formation de cadres de l’aviation a pour but de contribuer à l’amélioration des performances de la compagnie. « Faisant partie de notre compagnie aérienne panafricaine, le Centre de Formation a besoin de produire une main d’œuvre qualifiée sur le continent...

