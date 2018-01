Côte d’Ivoire/ Remise de chèques à des groupements de jeunes à Katiola pour financer leurs projets

Photo de Famille après la remise de chèques a des groupements de Katiola

Katiola, 29 jan (AIP)- Au total, six groupements de jeunes ont reçu des chèques d’un montant global de 7,6 millions de francs CFA pour le financement de leurs projets, au cours d’une cérémonie, dimanche, à la salle Nielbien Alphonse de Katiola. Ce prêt obtenu sous l’impulsion du maire, Camara Pogabaha, a été reparti en fonction des besoins exprimés par les groupements. Les structures « Naban » et Coopacpa » qui interviennent dans le cajou ont reçu la somme de 2,5 millions de francs FCFA chacune. L’association des tailleurs a empoché la somme de 800 000 francs CFA pour l’achat de machines. « Action plus » intervenant dans le monde agricole a reçu un million de francs CFA, « Caredas », entreprise de transfert d’argent a obtenu 300 000 francs...

