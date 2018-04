Côte d’Ivoire/ Régionales 2018: Des responsables locaux PDCI du Gôh nient l’existence d’un accord d’alternance entre Gagnoa et Oumé

Alassane Doumbia, secrétaire de section, porte parole de Gagnoa et Oumé, dénonce depuis Guépahoua, le supposé accord d'alternance entre Gagnoa et Oumé (Photo Aip Gagnoa 21/04/2018)

Gagnoa, 22 avr (AIP)-Cent six responsables du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) de la région du Gôh, dont 73 secrétaires généraux de section ont produit vendredi, une déclaration, lors d’une rencontre d’échanges à Guépahouo (47 km de Gagnoa), pour nier l’existence d’un accord d’alternance entre les départements de Gagnoa et Oumé, s’agissant de la tête de liste aux futures élections régionales. « Il ne nous a jamais été rapporté, ni par nos délégués d’alors, ni par ceux nouvellement promus, ni par notre direction, verbalement ou par écrit, de l’existence d’un accord ou d’un supposé accord d’alternance à la tête du conseil régional du Gôh, entre les départements d’Oumé et de Gagnoa, dans le PDCI. Nous...

