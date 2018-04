Côte d’Ivoire/ Regain de la défécation à l’air libre à Niakara à cause de la pénurie d’eau

La ville de Niakara est privée d'eau depuis bientôt quatre mois.

Niakara, 21 avr (AIP)- La pénurie d’eau que vivent les populations de la ville de Niakara (centre-nord, région du Hambol) depuis quatre mois bientôt, a accru le phénomène de la défécation à l’air libre dans la ville. Les constructions inachevées, les environs des quartiers périphériques (Résidentiel, Château, Dofangui et Kalêhê) et les broussailles aux abords de quelques rues de la ville de Niakara sont jonchés de déjections humaines. Une situation qui inquiète les autorités les locales qui multiplient les appels en faveur de la sauvegarde de la salubrité de l’environnement urbain. «Quand l’eau ne coule plus dans les robinets et que l’espoir d’un retour à la normale semble hypothétique, se soulager dans la nature devient aussi naturel...

